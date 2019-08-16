Бузову могут лишить аккаунта в «Инстаграм» из-за шутки про блокаду

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что необходимо заблокировать аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой из-за видео, на котором она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей».

С такой просьбой он обратился к генпрокурору России Юрию Чайке. По его мнению, поведение Бузовой оскорбляет ветеранов и блокадников. Кроме того, она подает плохой пример молодежи.

— Она нашу историю, память о людях, переживших войну и блокаду, просто унизила и растоптала. Это не шутки — показывать такой пример молодежи, которая подписана на нее, — заявил он в комментарии ФАН.

Отметим, что видеоролик Ольги Бузовой вызвал волну негодования в обществе. Но телеведущая в ответ на гневные комментарии заявила, что ее не нужно воспитывать и отказалась удалить запись, передает Nation News.

Она подчеркнула, что подвиг людей, которые пережили все ужасы войны, свят для нее также, как и для других жителей России.

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