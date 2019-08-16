Москвичей пригласили принять участие в акции «10 тысяч шагов к жизни»
В воскресенье, 18 августа, москвичей приглашают пройти маршрут здоровья «10 тысяч шагов к жизни». Марафон проведет инструктор по здоровому образу жизни.
Акция пройдет в 13 столичных парках: сквер «Надежда», парк «Печатники», зона отдыха «Площадь Юности», сквер им. Федора Полетаева, зона отдыха «Мещерское», парк «Садовники», парк «Олимпийской деревни», парк «Ангарские пруды», ПКиО «Лианозовский», «Гончаровский парк», МПК «Северное Тушино», «Ландшафтный парк Митино», сквер «Отрадное». Там специально разработаны живописные и безопасные маршруты здоровья.
Всех участников акции обучат, как правильно пользоваться тонометром в домашних условиях, а также каждому измерят давление.
— Наш лидер, кардиохирург Лео Бокерия, говорит, что основное циклическое движение для повседневной жизни — это пешая прогулка, причем не просто вразвалочку, а с определенным темпом, который мы с вами определяем по пульсу сердца. Как ходьба влияет на организм человека? 3 минуты ходьбы на свежем воздухе снижают артериальное давление, а 5 минут ходьбы повышают настроение. 10 минут ходьбы улучшают творческое мышление. В свою очередь, 15 минут ходьбы после еды снижают уровень сахара в крови. 30 минут ходьбы после еды помогают снизить вес, но при правильном темпе. 40 минут ходьбы снижают риск развития ишемической болезни сердца. И, наконец, 90 минут ходьбы — это 10 тысяч шагов — снижают количество депрессивных мыслей, — рассказал вице-президент Лиги здоровья Николай Кононов.
Он также добавил, что для участия в марафоне необходимо одеться комфортно и по погоде, а также позаботиться об удобной обуви.
Акция проходит каждое воскресенье с 10:30 до 14:30.
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