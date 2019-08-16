Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя покупать домашнее подсолнечное масло

В Ульяновске уже семь человек госпитализированы с кровотечением после отравления домашним подсолнечным маслом, купленным на рынке. Один из пострадавших скончался прямо в медицинском учреждении. Специалисты предполагают, что семечки, из которых изготовили продукт, были отравлены крысиным ядом.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, насколько безопасно покупать домашнее подсолнечное масло, и связалась с врачом-гастроэнтерологом, диетологом Нурией Диановой.

— Растительное масло — неотъемлемая часть нашего рациона. Оно нам нужно ежедневно, и сказать, что есть те, кому его нельзя употреблять категорически, нельзя в силу того, что там присутствуют важные составляющие. Это, например, фосфолипиды, являющиеся структурными элементами клеток организма. Другое дело, что у него крайне высокая калорийность и злоупотреблять им не стоит — в день человеку нужно около двух чайных ложек. Еще его не стоит использовать для жарки.

Врач объяснила, почему нельзя приобретать домашнее подсолнечное масло.

— Масло не является консервантом. Поэтому попадание любых микроорганизмов или их токсинов способно вызывать отравление. Здесь может иметь место так называемая болезнь грязных рук. Если масло делали дома, то вполне возможно, что немытыми руками его отжимали, не соблюдая технологии производства. В воздухе также может быть множество бактерий, оседающих на продукт. Мы не знаем, каким было исходное сырье. В тех же семенах подсолнечника, если они перележали, могло развиться грибковое поражение. Ну и, конечно, имеют значение тара и условия хранения. Так что покупать масло на рынках нельзя категорически, лучше взять продукт у крупных производителей, отвечающих за его качество и условия производства. Или попробовать сделать его самостоятельно.

Читайте также: Пара в Великобритании отравилась опасными токсинами после чистки аквариума