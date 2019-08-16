Актер Пускепалис станет худруком Волковского театра в Ярославле
Художественным руководителем Волковского драматического театра в Ярославле станет актер и режиссер Сергей Пускепалис, сообщает замминистра культуры РФ Павел Степанов.
— Сегодня состоялась комиссия на представление концепции о развитии Волковского театра. Было девять претендентов. Все концепции были разнообразны, интересны и содержательны. Обсуждение прошло в достаточно живой обстановке. Должен сказать, что сейчас прошло голосование, бюллетени все подсчитаны, и подавляющем большинством членов комиссии победила концепция Пускепалиса, — заявил Степанов, объявляя итоги очной защиты концепций развития Волковского театра.
Отмечается, что театр продолжит сотрудничество и с другими кандидатами на эту должность, так как их идеи интересны и перспективны.
Сам Пускепалис, который сейчас занимает должность заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, заявил, что покинет МХАТ.
— Это будет мягкий уход с предыдущего места работы, мы продумаем, как это сделать тактично. В первую очередь я надеюсь, что мы привлечем к зрительскому массиву не только жителей Ярославля, но и туристический поток, — поделился своими планами актер.
Ранее сообщалось о том, что российский актер и режиссер Армен Джигарханян впервые после долгого перерыва провел сбор труппы Московского драматического театра.
Читайте также: Сергей Полунин назначен врио ректора Севастопольской академии хореографии