Есть ли жизнь после курортного романа: объясняет специалист

Специалисты начали подводить промежуточные итоги сезона отпусков россиян. Одним из таких стала статистика по курортным романам. «Вечерняя Москва» поговорила с известным российским врачом-сексологом, психотерапевтом Евгением Кульгавчуком, который рассказал, из-за чего люди заводят кратковременные отношения в отпуске и можно ли найти им альтернативу в родном городе.

По мнению врача, у каждого своя задача, которую он планирует выполнить в отпуске. Для одних это релаксация, для других — возможность найти романтические приключения.

— В случае мужчины это часто возможность доказать себе свою сексуальную состоятельность. Для одинокой женщины — возможность получить капельку романтики, нежности и страсти. Атмосфера отпуска сама по себе настраивает на флирт и новые знакомства. Иногда на романтику наталкиваются те люди, которые этого совсем не планировали. По статистике — около 30 процентов отдыхающих, — подчеркнул спикер.

Если подобные отношения завязались, то их нужно вовремя закончить. Мужчинам с этим справиться легче. Они с самого начала воспринимают такой тип отдыха как приключение и часто ведут себя как дети, прокатившиеся на карусели.

— У женщин же совершенно иная ситуация. Они пытаются в любом случае найти перспективу в отношениях. Особенно проблемные ситуации возникают у мечтательниц с задержкой в психосексуальном развитии, — рассказал Кульгавчук.

Психотерапевт отметил, что положительный исход курортного романа с дальнейшим развитием событий возможен только в 5–10 процентах случаев. Главное, чтобы оба партнера были свободны от отношений и планировали завязать новые.

Возможно ли получить подобный опыт и схожие ощущения в большом городе, например в Москве?

— В нашей столице возможно все. И не только для тех, кто мечтает построить карьеру. Это и город новых впечатлений, знакомств, романов. Важно уметь переключаться с работы на отдых, уметь предвкушать события, настраиваться на приключения. Ведь с потухшим взглядом сложно привлечь к себе внимание. Нужно знать места, где могут встречаться люди, схожие с вами по духу. Для одних это будет модный ночной клуб, для других — парк, для кого-то — прогулочный катер. А кому-то проще знакомиться в мобильном приложении и лишь потом общаться очно. Таким образом, рецепт успешного романа — быть в правильном настроении и нужном месте. Важно не забывать о целеполагании. Не надо строить слишком много планов у себя в голове по поводу партнера без его участия, чтобы не разочароваться в конце.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗАВЕСТИ КУРОРТНЫЙ РОМАН

1. Не злоупотребляйте алкоголем. Вас могут обокрасть.

2. Не стоит сразу же планировать долгосрочную перспективу во избежание разочарований. Всему свое время.

3. Не рассказывайте о курортном романе коллегам, друзьям или подругам. Подобные истории могут навредить вашей репутации в будущем.

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