Звание самой пожилой женщины Европы получила 115-летняя французская монахиня
Рекорд долголетия в Европе побила 115-летняя французская монахиня Люсиль Рандон.
В феврале Люсиль Рандон отметила свое 115-летие. В молодости она была гувернанткой и работала в госпитале. Позже женщина приняла решение стать монахиней. На свой день рождения в этом году она получила личное письмо от Папы Римского Франциска, а также освященные четки.
Сейчас Рандон живет в доме престарелых в городе Тулоне. Она рассказала, что может передвигаться только в инвалидном кресле и почти ничего не видит. Самой большой радостью женщины, по ее словам, является возможность молиться.
Долгожительницу постоянно навещает ее племянник, а также 90-летний мужчина, у которого она когда-то была воспитательницей. Сотрудники учреждения заявляют, что они очень дружны и близки друг другу. Также работники дома престарелых рассказали, что женщина очень любит шоколад.
Звание старейшей жительницы Европы пришло к Рандон после того, как умерла итальянка Мария-Джузеппа Робуччи-Нарджизо, которой было 116 лет. Об этом пишет Parisien.
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