МИД Гренландии ответил на идею Трампа купить остров
Остров Гренландия открыт для сотрудничества в области бизнеса, но не для продажи. Об этом сообщили в МИД автономной территории.
По данным ведомства, Гренландия богата чистой водой, льдом и морепродуктами. Остров считается перспективным направлением для развития туризма. Cообщение опубликовано в Twitter МИДа Гренландии.
Ранее в американской газете Wall Street Journal сообщили, что президент США Дональд Трамп заинтересован в покупке острова Гренландия, который принадлежит Дании. Подобным образом американские власти стремятся расширить военное присутствие в Арктике.
Отметим, что это не первая попытка США купить Гренландию. После окончания Второй мировой войны американский лидер Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.
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