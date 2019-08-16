Москва подписала специальный инвестиционный контракт
Правительство Москвы и компания «ДСК-1 Ростокино» подписали специальный инвестиционный контракт. Согласно его условиям, строительный комбинат обязуется вложить в расширение производства 2,6 миллиарда рублей. Столица, в свою очередь, предоставит инвесторам преференции.
— В течение 10-летнего срока действия специнвестконтракта город гарантирует инвестору налоговые преференции, такие как снижение налога на прибыль в региональной части на 26 процентов (12,5 вместо 17 процентов), обнуление ставки налога на имущество, уменьшение арендной платы за землю на 99 процентов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Площадь завода увеличится с 94 до 109 тысяч квадратных метров, а производство модернизируют. Соответствующая информация размещена на официальном сайте мэра Москвы.
Руководитель ведомства добавил, что контракт предусматривает компенсацию всех полученных льгот, если инвестор не выполнит взятые на себя обязательства.
Читайте также: Количество сделок купли-продажи жилья в Москве за июль выросло на 14 процентов