Актриса из «Зачарованных» рассказала о влиянии рака на семейные отношения

Американская актриса, звезда некогда популярного телесериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти рассказала, как онкология повлияла на отношения женщины с мужем.

По словам артистки, болезнь сблизила супругов.

После того как Доэрти диагностировали рак, в жизни ее семьи начались непростые времена. Актрисе удалось добиться ремиссии после долгой терапии, которая длилась два года.

Она отмечает, что поддержка мужа сильно отразилась на общем состоянии женщины. Супруги стали меньше времени тратить на ссоры, которые раньше перетекали в многодневный обоюдный бойкот. Теперь Доэрти и ее муж вместе ищут решение любой возникающей проблемы.

Кроме того, как говорит актриса, она стала чувствовать себя привлекательнее и увереннее после одного из комплиментов мужа. Дело в том, что после операции на теле Доэрти остался отпечаток. Женщине было трудно принять себя. Однако муж сказал ей: «Я никогда не видел, чтобы кто-то справлялся с подобным испытанием с таким изяществом».

— Тогда я поняла, что теперь чувствую себя привлекательнее, чем раньше, — передает слова Доэрти интернет-издание People.

Напомним, что настоящий брак актрисы — третий по счету. Ее муж Курт Исваринко зарабатывает на жизнь фотографией.

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