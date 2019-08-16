Движение судов возобновили на восстановленном после аварии участке Канала имени Москвы
Движение судов возобновили на участке Канала имени Москвы между шлюзами №7 и №8, где в начале 2019 года произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».
На участке завершены первоочередные аварийно-восстановительные работы. Эксплуатация канала осуществляется под постоянным наблюдением специалистов. Специалисты совершают визуальный осмотр дамб, дренажной системы тоннеля и других гидротехнических сооружений во избежание нештатных ситуаций, передает Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что 10 января произошло затопление Тушинского тоннеля. Причиной ЧП стали допущенные нарушения при строительстве. В результате инцидента никто не пострадал.
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