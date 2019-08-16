Нурмагомедов заявил, что Макгрегор должен сесть в тюрьму

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что ирландец Конор Макгрегор сошел с ума и должен сесть в тюрьму.

Так, спортсмен отреагировал на недавно опубликованное видео, на котором европеец ударил пожилого мужчину в одном из баров Дублина. По одной из версий, Макгрегор вышел из себя, когда узнал, что посетитель питейного заведения не хочет попробовать его виски.

Нурмагомедов сказал, что подобные действия ирландца — это очень плохо для спорта. По мнению россиянина, «такие люди должны сидеть в тюрьме».

— У этого парня совсем нет уважения. Да, раньше он делал много хорошего для спорта, но сейчас он просто спятил. Государство должно остановить его. Это мое мнение. Если сегодня он бьет стариков — что может случиться завтра? — цитирует Нурмагомедова TMZ Sports.

Напомним, что ранее Макгрегор на своей официальной странице в социальных сетях признался, что во время схватки с россиянином Хабибом Нурмагомедовым он использовал запрещенный прием. Ирландец был осмеян собственными подписчиками.

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