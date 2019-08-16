Электрички могут задерживаться на Курском направлении
Представители Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что на одном из направлений Московской железной дороги не исключаются изменения в расписании.
Речь идет о движении электричек на Курском направлении.
— Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график, — говорится на странице ЦППК в социальной сети.
На Курском направлении возможны задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за временные неудобства.#up— ЦППК (@centralppk) August 16, 2019
Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.
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