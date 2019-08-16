Наташа Королева заявила, что готова стать бабушкой
Певица Наташа Королева заявила, что они с мужем Сергеем Глушко готовы стать бабушкой и дедушкой.
Артистка сделала это признание во время разговора с журналистами о личной жизни сына Архипа.
Известно, что ребенок Королевой и Тарзана уже несколько месяцев встречается с бывшей участницей «Дома-2», моделью Марией Слугиной. Сначала родители настороженно отнеслись к выбору Архипа. Однако пообщавшись с девушкой, они изменили свое мнение.
Королева высказалась о том, насколько сын готов ко вступлению «во взрослую жизнь».
— Он самостоятельный парень, но пока рано. В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: «Я все знаю!», — передает слова певицы портал «Стархит».
Сам Архип «подогрел» интерес к разговорам об «интересном положении» своей девушки. Он опубликовал в Stories своего Instagram фото со смайлом в виде беременной женщины и написал: «Ждите эксклюзивчик».
Читайте также: Несовершеннолетний сын Королевой и Тарзана закрутил роман с экс-участницей «Дома-2»