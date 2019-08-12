Сын Королевой и экс-участница «Дома-2» впервые рассказали о своем романе
Сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко 17-летний Архип и его 23-летняя избранница, модель из Саратова и бывшая участница скандального проекта «Дом-2», Мария Слугина впервые рассказали о своих романтических отношениях.
Они познакомились полгода назад на вечеринке у знакомых и некоторое время общались как друзья, но потом поняли, что их тянет друг к другу.
— Архип понравился своим нежным и трепетным отношением ко мне. Несмотря на то, что ему 17, он умеет сделать так, что рядом с ним я чувствую себя маленькой девочкой! — откровенно рассказала Мария Слугина изданию «Стархит».
А сын Наташи Королевой отметил, что его избранница идеально подходит ему по характеру, он чувствует, что встретил свою вторую половину.
Влюбленные добавили, что пока серьезных планов на будущее они не строят и жить вместе не торопятся.
Звездные родители молодого человека его выбор поддержали.
Читайте также: Наташа Королева: «Мы с сыном дружбаны»