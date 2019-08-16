Возможно ли вычислить мошенника по профилю в социальной сети

Полицейским из Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы удалось задержать злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на молодого человека. Под видом девушки они познакомились с парнем в интернете, после чего встретились с ним и вымогали денежные средства, избивая жертву.

«Вечерняя Москва» поговорила с физиогномистом, которая рассказала, можно ли определить злоумышленника по его профилю в интернете.

По мнению эксперта невербального поведения, психолога, профайлера Светланы Филатовой, во время переписки сделать это практически невозможно.

— Во время общения с незнакомым человеком, чтобы понять его намерения, нужно быть психологом. Мошенники, как правило, более подготовлены, чем их собеседники. Любой человек в подобной ситуации изначально находится на шаг позади, если на другом конце с ним общается злоумышленник. Как правило, они знают, на какие крючочки можно подцепить жертву, и умело пользуются этим. Обычный человек не сталкивается с подобным каждый день, в отличие от «профессионалов», постоянно отрабатывающих свои навыки. В разработке у них множество людей, конечно, не со всеми срабатывает, но с кем-нибудь обязательно получится. Технологии и мастерство обмана оттачивается постоянно, — отметила Филатова.

По ее мнению, нужно быть максимально осторожным во время общения в сети.

— Неизвестно, с кем вы общаетесь, даже если посмотрели хорошо оформленный профиль. В интернете мы показываем себя интересными, значимыми и успешными, а при встрече в жизни оказывается, что все — обычные люди, — подчеркнула физиогномист.

ЧТО ГОВОРИТ О ЧЕЛОВЕКЕ ФОТО ПРОФИЛЯ

По словам Светланы Филатовой, чтобы проанализировать профиль человека, для начала следует посмотреть на его личную фотографию. Уже благодаря ей можно получить много полезной информации. Фото – визитная карточка личности. Если снимок отсутствует, значит, пользователь редко заходит в социальную сеть, либо создал аккаунт, чтобы наблюдать за кем-то.

Если стоит фото известного актера — возможно, это человек с комплексами, неуверенный в себе, действующий из тени, или несвободный, например, состоящий в браке и ищущий интрижку на стороне. Либо это «тролли», которые всячески достают других пользователей, таким образом принося себе удовольствие.

Если на фото природа, то человек нуждается в отдыхе. Животные, растения, красивые блюда говорят о том, что пользователь замкнут, возможно интроверт.

Студийные или необычные фото говорят о приличном достатке того, кто запечатлен на снимке. У него есть деньги, чтобы сделать такие кадры. Скорее всего, это личность, как минимум, с фантазией, с таким человеком есть о чем поговорить.

Деловое фото говорит о том, что пользователь рассматривает свой профиль, как рекламную площадку. Человек озабочен своим профессиональным ростом. При этом по-настоящему успешная в карьерном плане личность не станет прибегать к такому способу саморекламы.

Если пользователь сделал самоирониченое фото, то он — человек достаточно самоуверенный, может быстро перейти с вами на «ты», чего не стоит пугаться.

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