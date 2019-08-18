Фестиваль «Ритм моего города» подготовил для москвичей новую программу

С 19 по 25 августа в рамках фестиваля «Ритм моего города» в столице пройдет неделя Street Style.

Гости фестиваля смогут поучаствовать в различных творческих занятиях, узнают, как нанести креативный макияж и научатся стильно одеваться, не покупая много вещей.

С понедельника по воскресенье в шатрах, расположенных на главной аллее ВДНХ, будут проходить творческие занятия на различные темы — от обсуждения вопросов экологии до лекции о самых известных в мире кроссовках.

В четверг пройдет оригинальный конкурс Recycle Fashion Battle. Восемь молодых дизайнеров всего за час постараются создать образы из одежды, которую горожане сдали в контейнеры для переработки и повторного использования.

Пятница, суббота и воскресенье станут для всех желающих днями проверки на прочность. В конкурсе «Каменные лица», который пройдет в шатре № 1, победит тот, кто сможет вытерпеть крепкую пощечину, не меняя выражения лица. А в шатре № 2 можно будет попробовать свои силы в армрестлинге.

В пятницу, субботу и воскресенье на главной сцене продолжится конкурс рэп-исполнителей Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На главной сцене гости фестиваля смогут насладиться выступлениями популярных исполнителей, диджей-сетами и public talks. 20 августа зрителей ждет фристайл-шоу от «Фристайл-мастерской Льва Рэпака» и концерт ST, 21 августа — выступления Obe1Kanobe и Нигатива, 22 августа — концерт челябинской рэп-команды «ТГК».

С 23 по 25 августа гости смогут пообщаться со звездами YouTube и Instagram: Амираном Сардаровым, Катей Алдушкиной, Кириллом Сычевым, Марией Иваковой, Субо Мамедовым, Давидом Манукяном и другими интернет-знаменитостями.

Кроме того, в пятницу, субботу и воскресенье на главной сцене продолжится конкурс рэп-исполнителей. С 18:00 до 19:15 участники будут бороться как за любовь зрителей, так и за гран-при — 1,5 миллиона рублей.

А еще в любой день фестиваля посетители смогут увидеть фотовыставку, посвященную взаимоотношению моды и экологии. Все модели, запечатленные на снимках, одеты в вещи, переданные горожанами в контейнеры по сбору одежды, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Подробное расписание событий недели Street Style на фестивале «Ритм моего города» можно узнать на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «Ритм моего города» проходит на ВДНХ с 7 августа по 7 сентября.

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