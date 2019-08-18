Около 30 штрафов числится за автобусом, попавшим в ДТП на шоссе Энтузиастов
Около 30 штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) числится за туристическим автобусом, попавшим в аварию на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщает «Московский транспорт» в своем Twitter-аккаунте.
Среди нарушений ПДД названы превышение скорости и несоблюдение требований знаков дорожного движения. Также отмечается, что, по предварительной информации, в ДТП виноват водитель автобуса.
ДТП на ш.Энтузиастов: по предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 г.рождения, гражданин Молдовы. К врачу обратилось 18 человек, погибших нет. У "автобуса" 30 штрафов за нарушение ПДД:превышение скорости,несоблюдение требований знаков ДД. pic.twitter.com/yAJgBKz8Z9— Московский транспорт (@DtRoad) August 18, 2019
Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 28 августа, возле дома номер 60, корпус 1, на шоссе Энтузиастов. По данным столичного департамента здоровья, в результате аварии пострадали 29 человек.
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