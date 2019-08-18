Росгвардейцы эвакуировали двух человек из горящей квартиры на востоке Москвы
Сотрудники Росгвардии спасли двух женщин из горящей квартиры на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Возгорание произошло на четвертом этаже жилого дома на Союзном проспекте. Сотрудники Росгвардии заметили, что из квартиры идет густой дым, и направились к месту происшествия.
Очевидцы рассказали, что в квартире находились две женщины, одна из которых не могла передвигаться самостоятельно.
— Они были эвакуированы прибывшими сотрудниками пожарной службы и переданы бригаде медиков, — сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной Росгвардии Яна Урсу.
Напомним, что пожар возник в одной из квартир дома на Союзном проспекте. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.
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