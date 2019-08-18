Шахматы, лыжи и кулинарная ярмарка: как прошел фестиваль удмуртской культуры
В этот раз традиционный национальный праздник проходил в формате шести тематических зон, призванных продемонстрировать туристический, спортивный и культурный потенциал республики.
— Московское лето не обходится без традиционных ярких праздников, ставших уже своеобразной визитной карточкой столицы, — сообщил руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. — «Гербер» — это возможность для столичных жителей и гостей нашего города побывать в Удмуртии, не выезжая за пределы Москвы.
Одним из центральных событий фестиваля стал забег, посвященный столетию со дня рождения великого конструктора Михаила Калашникова. Специальным гостем спортивных стартов стал трехкратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, командном спринте и лыжном марафоне Максим Вылегжанин.
Традиционно в рамках праздника провели открытый шахматный турнир. Конкуренцию гостям составили лучшие шахматисты Удмуртии и Москвы. А поклонники дегустации изысков национальной кухни отправились на ярмарку.
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