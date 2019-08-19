Полностью беспилотные авто начнут ездить в Москве через четыре–семь лет
Полностью беспилотные машины начнут ездить в столице через 4–7 лет, сообщил руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.
В настоящее время в рамках тестирований за рулем беспилотника всегда находится инженер-испытатель, уточнил эксперт.
— Я думаю, от четырех до семи лет потребуется для того, чтобы начать активно внедрять данную технологию в условиях города Москвы. Все: никаких сносок, оговорок, то есть машина, в ней никого нет и она едет, и это безопасно. Займет примерно такое время, — заявил Полищук РИА Новости.
По его словам, с повсеместным внедрением беспилотных автомобилей создадут кол-центр в каждой компании — некую специальную службу, которая будет реагировать на ситуации на дороге, и к которой сможет обратиться беспилотник.
Читайте также: Тестируемые беспилотники смогут ориентироваться по цифровой карте Москвы