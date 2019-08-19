Москвичи совершили свыше десяти миллионов поездок на электробусах
Москвичи и гости столицы совершили свыше десяти миллионов поездок на электробусах с сентября 2018 года. Именно тогда указанный вид транспорта был выпущен на маршруты.
По словам руководителя столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, горожане в настоящее время все чаще выбирают для поездок именно электробусы. В среднем пассажирами электробусов за день становятся 85 тысяч человек.
— Это современный и комфортный вид транспорта. Электробусы двигаются почти бесшумно и при этом не вредят экологии, — сообщил Ликсутов.
Городские власти запланировали до конца 2019 года увеличить количество электробусов на территории Москвы до 300 единиц. Это на 105 машин больше, чем в настоящее время курсирует по столице. К имеющимся маршрутам добавят еще семь на западе, северо-западе и юго-западе города.
Инновационный транспорт вмещает 85 пассажиров, он оснащен системами видеонаблюдения, USB-разъемами и бесплатным Интернетом.
Ознакомиться с маршрутами, по которым курсируют электробусы, можно на официальном сайте мэра Москвы.
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