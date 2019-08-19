«Роскачество» рассказало, как распознать натуральный майонез по сроку годности
Эксперты «Роскачества» рассказали, какие ингредиенты необходимо искать в составе майонеза, а какие стоит обходить стороной.
По словам директора департамента исследований «Роскачества» Людмилы Викуловой, при покупке майонеза первым делом необходимо обратить внимание на условия хранения продукта в магазине. Товар должен находиться в охлаждаемых помещениях или холодильниках при температуре не ниже нуля и не выше 18 градусов.
Первыми двумя ингредиентами обязательно должны быть растительное масло и яйцо. Масло, вода, желтки занимают около 40 процентов от всего состава.
Натуральный майонез имеет срок хранения не более двух–трех недель. В его состав входят только натуральные ингредиенты и добавки: масло растительное, яичный желток, вода, молочный белок, сливки, эфирное масло горчицы, лимонный сок, соль и сахар. Если срок годности продукта превышает шесть месяцев, значит, в его составе есть антиокислители и консерванты.
По словам Людмилы Викуловой, наличие в майонезе крахмала, каротина, гуаровой и ксантановой камеди не отразится на качестве продукта. При выборе товара важно обратить внимание на дату изготовления. Чем свежее заправка, тем более насыщенный и нежный вкус майонеза. Масса должна быть однородной и не жидкой. Цвет майонеза может быть от белого до желтовато-кремового.
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