Первый плакат с QR-кодом прогулочного маршрута появился в Москве
Первый плакат с QR-кодом прогулочного маршрута портала «Узнай Москву» появился столице.
Информационная метка теперь есть в саду «Эрмитаж». В скором будущем плакаты с QR-кодами разместят и в других московских парках. Портал «Узнай Москву» вместе со столичным Департаментом культуры разрабатывает коллекцию прогулочных маршрутов по самым живописным местам города.
Специальные плакаты с QR-кодами будут размещены при входе в зоны отдыха. Для того, чтобы попасть на страницу с описанием прогулки, гостям парка нужно будет только отсканировать информационную метку при помощи смартфона.
Так, прогулка по «Эрмитажу» начинается у одноименного московского театра. Справа от него находится еще одна точка маршрута — театр «Новая опера» имени Колобова. Далее путь проходит мимо памятника-бюста знаменитому поэту и мыслителю Данте Алигьери. Также жителям города предлагается посетить памятник «Сердце» и полюбоваться на бюст Виктора Гюго. А последней локацией стал театр «Сфера».
Узнать подробнее о новом электронном маршруте можно в разделе «Маршруты» на портале «Узнай Москву».
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