Дни открытых дверей проведут в 78 столичных культурных центрах
Столичные культурные центры, находящиеся под ведомством Департамента культуры, с 31 августа по 1 сентября проведут Дни открытых дверей. Для посетителей 78 учреждений подготовлена обширная программа.
Как взрослым, так и детям предоставят возможность поприсутствовать на пробных занятиях в кружках и секциях. Горожан познакомят с преподавателями, им покажут концерты и спектакли.
— К примеру, в культурных центрах по просьбам москвичей появились уроки по каллиграфии или гимнастика для людей старшего возраста. Кроме того, есть курсы йоги для будущих мам, занятия по робототехнике и даже танкомодельный спорт, — передает официальный сайт мэра Москвы слова представителей пресс-службы столичной дирекции по развитию культурных центров.
Добавим, что встречи и мероприятия будут проходить с 10:00 до 22:00.
Кстати, в библиотеке Дома культуры «Юбилейный» поселения Роговское 31 августа юные читательницы примут участие в игре под названием «Я библиотекарь».
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