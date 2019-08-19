Мосгортранс назвал причину аварии с участием автобуса на проспекте Вернадского
Авария с участием автобуса на проспекте Вернадского произошла по вине водителя легкового автомобиля. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
— Сегодня около 8:45 на пересечении проспекта Вернадского и улицы Марии Ульяновой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса компенсационного маршрута «КМ1», — уточнили в пресс-службе.
По предварительным данным, водитель машины, съезжая на дублер, не удостоверился в безопасности маневра и столкнулся с городским транспортом. Отмечается, что в результате происшествия один пассажир автобуса обратился за помощью к медикам. Сейчас обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ГИБДД.
Также сообщается, что движение компенсационных автобусов не задержано и транспорт курсирует согласно штатному расписанию. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
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