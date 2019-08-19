Что такое франшиза и реально ли купить ее пенсионеру

Для начала немного азов. Франшиза (от фр. franchise — льгота) — это право открыть свое дело под вывеской известного бренда с точным следованием правилам, технологиям и авторским методикам, которые уже давно отточены в «материнском бизнесе».

Пример. Маша Иванова открыла кафе «Котлета», в котором кормит посетителей одноименным мясным продуктом по собственным рецептам. Заведение приносит прибыль, пользуется спросом, причем настолько, что к Маше пошли ходоки из желающих накормить кого-нибудь точно такими же котлетами. Маше не жалко: она детально, до миллиграмма, расписывает рецептуру, распечатывает подробную пошаговую инструкцию, как у нее там в кафешке все устроено — вплоть до цвета фартуков у официантов и требований к вывеске. В общем, составляет готовый бизнес-план со всеми нужными цифрами по затратам, прибылям и прочим важным моментам. Всю эту кипу бумаг она отдает ходокам. За такое клонирование бизнеса те платят Маше некую сумму.

Плата бывает двух видов — паушальный взнос (разовая выплата за присоединение к сети бренда) и роялти (некий процент дохода, который выплачивается ежемесячно). Бывает, что владельцы бизнеса удовлетворяются лишь первым. Бывает, что только вторым. Бывает, что просят и то, и другое.

За свои деньги покупатель франшизы (а это, кто не понял, она и есть) не только избавляется от головной боли по продвижению своего бизнеса на рынке (котлеты уже давно отделены от мух, и о них широко известно потенциальным клиентам), но и получает готовую матрицу действий, помощь в выборе помещения, постоянные консультации по ведению бизнеса, а зачастую и защиту — например, от необоснованных проверок.

Три дня на раскрутку

Практика показывает, что вложение в такой, уже обкатанный, проект позволяет избежать начинающим предпринимателям кучи синяков и шишек, ведь они уже набиты и вылечены хозяевами торговой марки.

Насколько полезен чужой опыт, показывает статистика: в случае самостоятельного запуска бизнеса через два года на плаву остается один стартап из 10, в случае бизнеса по франшизе — 7–8. Неудивительно, что в последние годы франчайзинг стал одним из самых стремительно развивающихся направлений в России. Прошлый, 2018-й, например, выдал рекорд в 19 процентов — ну что еще в стране развивалось такими темпами? Истории про то, что франшиза требует серьезных капиталов, тоже остались в прошлом. Конечно, открытие элитного ресторана или клиники выльется в миллионные траты. Но, например, точка по продаже рюкзаков, развивающий центр для малолеток или пара вендинговых автоматов потребуют уже от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Причем таких недорогих франшиз (например, с инвестициями до 50 тысяч рублей) сейчас на рынке — море. В целом же стоимость самых популярных пляшет нынче вокруг цифры 400 тысяч рублей (для сравнения: еще пять лет назад это было минимум 5 миллионов). Получается, попробовать себя в этом деле может практически любой, кто располагает суммой, которую в случае неудачи потерять хоть и жалко, но пережить можно.

— У нас для запуска бизнеса требуется 20 квадратных метров площади и два педагога, — рассказывает Анна Голубева, основатель и гендиректор сети языковых клубов для детей и взрослых «Англичанка». — Помещение мы ищем сами, педагогов подбираем и обучаем всю оставшуюся жизнь, связи с партнерами не теряем. А все потому, что бизнес этот в свое время я создавала для себя — не было за мной ни инвесторов, ни финансистов, ни бухгалтеров. Я понимала, что нужно что-то маленькое, что я осилю сама и что очень быстро принесет деньги, потому что кредит был взят под огромные проценты… И все получилось. Почему? Я всегда говорю своим партнерам: хотите клуб прибыльный? Значит, вы должны знать, что этого ребенка зовут Ванечка, а того — Петечка. Если вы знаете, что Ванечку водит на занятия бабушка — прибыль будет больше. Если знаете, что ее зовут Марья Ивановна — еще больше. Хотите быть совсем богатыми, вы должны быть в курсе, какое у Марьи Ивановны давление. В общем, это не отстраненный бизнес...

По словам Анны, именно эта вовлеченность и помогает покупателям франшизы стать успешными:

— У нас партнеры удивительные: «Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий». Например, приехала женщина из Нижнего Тагила. Хочу, говорит, свой бизнес. А человек вообще на это дело не заточен — всю жизнь на заводе сварщицей. Но что-то такое в глазах у нее горело, продали мы ей франшизу. Ну, и когда пришли к ней люди, оплатили первый абонемент, когда привели потом знакомых, когда она почувствовала этот драйв, движение, бизнес пошел очень хорошо. В Чайковском девочка молодая работала в банке на хорошей должности, но тоже хотела свое дело. Город небольшой, она обошла все точки, где народ тусуется, раздала визитки — и тут же все завертелось. Москва, кстати, тоже продается прекрасно — это же мой город, я про него все знаю, Питер сложнее, Саратов — просто жуть, даже не знаю почему, после него можно открыться где угодно. Но лучше всех — Казахстан: конкуренции нет, детей много, их любят — были случаи, когда люди «отбивались» за три дня!..

Примерное представление о том, что сейчас продается на рынке франчайзинга, можно получить, если посетить тематическую выставку. В Москве они проходят несколько раз в год, ближайшие будут 18–20 сентября («Buybrand Expo 2019») и 7–10 октября («Пир– Франчайзинг 2019»). Но можно и не ждать осени, а побродить по электронным каталогам франшиз в интернете.

При выборе франшизы эксперты советуют остановиться на той отрасли, которая вам самим интересна или хотя бы знакома (удовольствие от работы, согласитесь, — вещь необходимая).

Стоит оценить, насколько приглянувшаяся концепция конкурентна и перспективна, а также выяснить, какую поддержку оказывает франчайзер (продавец франшизы) своим франчайзи (ее покупателям). Причем стоит не только поверить ему на слово, но и пообщаться с теми, кто уже работает под этим брендом. Неплохо будет посетить обучающие семинары для франчайзи (их периодически проводят как продавцы франшиз, так и сторонние конторы) или получить ответы на возникшие вопросы в Центрах услуг для бизнеса (в Москве такой — в каждом округе).

За разъяснениями можно обратиться и в один из каталогов франшиз:

— Не будет лишним ознакомиться с аналитикой рынка, поучаствовать в семинарах, да просто позвонить экспертам и выяснить, на что стоит обратить внимание, — говорит основатель портала Franshiza.ru Нина Семина. — Можно оставить заявку на несколько франшиз и потом сравнить предложения. При этом стоит насторожиться, если франчайзер заливается соловьем, обещая золотые горы, или явно торопит вас с покупкой. В общем, лучше потратить время на изучение вопроса и потом получать прибыль, чем купить на эмоциях кота в мешке и об этом жалеть — все-таки это ваши деньги. Кстати, сейчас на рынке можно найти и низкостоймостные франшизы — скажем, в IT-отрасли, сфере услуг или вендинге. В последнем случае вы просто покупаете брендированный торговый автомат и дальше следите за его работой, то есть не надо тратиться на зарплату сотрудников, контролировать их деятельность и т.д. Думаю, будущее как раз за такими «неприхотливыми» видами франшизы. Вполне можно начать с чего-то подобного.

Если друг оказался вдруг

Кстати, начинающий предприниматель — совсем не обязательно молодой. Часто франшизу примеряют на себя те, кому за 50:

— Это мой любимый возраст — вдумчивый, последовательный, взвешенный! — восклицает Светлана Василенко, директор по франчайзингу лаборатории «Гемотест». — Недавно у нас открыл отделение мужчина 65 лет, бывший авиаконструктор. Очень щепетильный — просчитывал с нами подбор персонала, расстановку мебели, изучил все документы Минздрава по лицензированию, все рекомендации Роспотребнадзора… Или пришла к нам женщина — возраст к 70, сидит, тщательно записывает все в блокнотик… Потом разговорились. Я, говорит, такая активная, дети выросли, сижу на пенсии, не хватает мне общения, хочется развивать свой проект. В общем, дети дали ей денег на франшизу, и она открыла отделение на улице Королева — за четыре месяца вышла в плюс, через год открыла еще одно… Или есть у нас товарищ — с 2014-го у него три отличных отделения в Москве. Приходит как-то: выкупайте, говорит, — продаю. Что случилось, спрашиваем, все же хорошо! А у него, оказывается, созрел другой бизнес-план. Он продал эти московские отделения, на вырученные деньги купил у нас же 8 отделений в Калужской области, куда решил переехать («Надоел город — хочу на природу!»), и сейчас подписал с нами партнерское соглашение еще на 5 территорий, заплатив 5 паушальных взносов. Я, говорит, пять открытий сразу не потяну, но не хочу, чтобы вы территорию отдали другому. В общем, это люди настолько активные, что мы не устаем им поражаться!

Часто опыт, полученный в такого рода бизнесе, подвигает предпринимателя на дальнейшие — уже самостоятельные — свершения:

— Пять лет назад мы с двумя друзьями купили франшизу Coffee Like и рванули в только что присоединившийся Крым открывать кофейни, — рассказывает Дмитрий Радионов, основатель компании «Гильдия: ЭЦП-печати-штампы». — Арендовали офис, в котором было жарко днем и холодно ночью, спали в нем же на полу и радовались жизни. Мы зарабатывали по 50–60 тысяч в месяц, и этого хватало, чтобы загорать на берегу и гулять с девчонками, а чего еще надо в 25 лет? В общем, было прикольно, но в итоге мы… переругались. И я усвоил на всю жизнь: никогда не делать бизнес с друзьями. В итоге мы продали кофейни, и каждый пошел своей дорогой. За этот год компания франчайзера превратилась в серьезный проект, а поскольку все это время я мотал на ус, как там все устроено, вскоре открыл свое дело — салон печатей и штампов. В Крыму тогда всем нужно было срочно менять юрадреса, так что мы извлекали сверхприбыли и дико радовались этому. А потом у нас появился первый франчайзи. Приехал парень из Донецка, по сути беженец, попросился на работу, а через три недели говорит: «Клево у вас тут все устроено. Давайте я вам денег дам, вы меня всему обучите, и я в Севастополе открою такой же салон?». Вообще, в бизнесе надо иногда просто брать и делать. Например, мы выиграли крупный тендер у РЖД. Когда решили в нем участвовать, все крутили пальцем у виска: да вы что, да там все куплено… В итоге кроме нас там не было ни одного участника, и нам же еще пришлось уговаривать конкурентов поучаствовать в торгах. Ну а дальше бизнес разрастался, и я вернулся сюда, поскольку тут был развитый кластер по франчайзингу. В итоге мы в 2017-м выиграли «Прорыв года», в этом году нас номинировали на лучшую молодежную франшизу, и мы взялись развивать еще один проект — уже из области косметологии. Так что если верить в себя, все получится.

РЕКОРДЫ

По данным консалтинговой компании Franchise Group, САМАЯ БОЛЬШАЯ франчайзинговая сеть у бренда закусочных Subway: это свыше 44 400 ресторанов в 110 странах мира.

САМАЯ ДОРОГАЯ франшиза — у отелей Holiday Inn: от 5 миллионов долларов и выше, при этом паушальный взнос составляет всего 5000 долларов. Кстати, эта же компания стала первой в гостиничном бизнесе продавать франшизу.

САМОЙ КАССОВОЙ франшизой — что, в общем, вполне ожидаемо — называют киносагу о Гарри Поттере, собравшую по всему миру 9,19 миллиарда долларов (при общем бюджете в 1,53 миллиарда).

САМАЯ ДЕШЕВАЯ франшиза — у индонезийского оператора мобильных платежей RUMA.

За точку пополнения счета он просит всего 23 доллара. Интересно, что 9 из 10 покупателей такого бизнеса — женщины.

ИСТОКИ

Первое упоминание о франчайзинге относят к средневековой Франции, где этот термин обозначал возможность получения исключительного права или привилегии на что-либо.

В обмен на бизнес и защиту (которая часто давала возможность быть монополистом на рынках), первые франчайзи платили комиссионные местному феодалу. Кстати, колонии тоже основывали по принципу франшизы.

В 1840-х годах немецкие пивовары наделяли за деньги некоторые таверны правом продавать их пиво под торговой маркой «Шпатен». Интересно, что этот бренд, известный еще с 1397 года, существует и поныне.

Ну а в 1851 году родоначальник современного франчайзинга Исаак Зингер заключил с дистрибьюторами первый в мире письменный договор, предоставляющий исключительные права на продажу и ремонт своих — пока еще не столь знаменитых — швейных машинок.

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