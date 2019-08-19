Что делать, если завещание ущемляет права наследников

Светлана, 34 года:

— Хотелось бы получить консультацию по поводу того, как получить наследство. Недавно мы похоронили бабушку, но никто из родственников не знает, оставила ли она завещание. Теоретически наследников четверо — моя мама, ее брат и я с сестрой. Но на наследство может претендовать еще брат бабушки. Подскажите, куда следует обратиться, чтобы узнать о наличии завещания и как действовать, если его нет или если его содержание ущемляет наши права как наследников?

— Наследование в России возможно по закону — родственниками в порядке очередности или по завещанию — как родственниками, так и любыми иными лицами, указанными в завещании. Для приобретения наследства нужно его принять.

Для этого, Светлана, вам необходимо в течение шести месяцев с даты смерти бабушки обратиться к любому нотариусу в нотариальном округе по ее последнему месту жительства. А если она была москвичкой — к любому нотариусу Москвы.

При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о смерти наследодателя, документы, подтверждающие ваше родство (в России это свидетельство о рождении), а также документ о последнем месте жительства бабушки.

В случае пропуска шестимесячного срока, придется обращаться в суд и доказывать, что промедление наступило вследствие уважительных причин.

Но есть еще такое понятие, как фактическое принятие наследства, когда, к примеру, наследники проживали вместе с наследодателем или не проживали, но оплачивали после его смерти счета, квартплату. Тогда эти документы можно предоставить нотариусу и препятствий к открытию наследственного дела не будет.

Наследники по закону призываются к наследованию в определенной очередности и каждая очередь наследует только тогда, когда нет наследников предшествующих очередей.

В первую очередь наследуют дети, родители, супруги, а также внуки наследодателя и их потомки, если дети наследодателя ушли из жизни раньше него.

В вашей ситуации наследники бабушки первой очереди — ваша мама и ее брат, если они, конечно, являются детьми бабушки. Бабушкин брат по закону является наследником второй очереди, поэтому ни на что претендовать не может, если наследники первой очереди примут наследство и если только он не упомянут в завещании.

Что касается завещания, то в России с 2014 года в рамках Единой информационной системы (ЕИС) нотариата работает электронный реестр завещаний, который гарантирует полную сохранность последней воли гражданина и его исполнение.

Если у наследников есть на руках завещание или его дубликат, то они предъявляют его нотариусу. Но в любом случае нотариус при открытии наследственного дела сделает запрос в ЕИС на наличие завещания, потому что наследодатель мог составить другое завещание с более поздней датой или распоряжение о его отмене, и тогда предыдущий документ потеряет силу полностью или частично, в зависимости от содержания документов. Поэтому наследникам по завещанию в настоящее время не стоит беспокоиться о реализации своих прав вследствие потери или сокрытия документа, они обязательно будут исполнены.

Но если в завещании окажется информация, с которой наследники по закону будут не согласны, они вправе обратиться в суд, чтобы его оспорить. Правда, оспорить завещание можно только по очень веским основаниям. К примеру, если доказать, что документ подписан человеком с расстройством психики или тяжелобольным, который не понимал того, что делает, либо действовал под угрозой или в результате обмана. Но нотариус, удостоверяющий завещание, всегда проверяет дееспособность обратившегося к нему лица и убеждается, что он отдает отчет в своих действиях.

Если все-таки обращение в суд состоялось, то наследникам нужно предупредить об этом нотариуса, чтобы он приостановил выдачу свидетельства о праве на наследство до окончания судебного разбирательства.

СПРАВКА

В России 8 очередей наследования: 1 — дети, супруги и родители; 2 — родные и сводные братья и сестры, дедушки и бабушки; 3 — дяди и тети, братья и сестры родителей и т.д.

Если наследник любой из очередей умер раньше наследодателя, право на его долю переходит к его детям или иным потомкам.

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные супруги или родители, иждивенцы. Даже если завещание составлено не в их пользу, они имеют право на не менее половины той доли, которая им положена по закону.

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