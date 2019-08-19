Российский депутат оценил реакцию премьера Дании на планы Трампа купить Гренландию
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил реакцию премьер-министра Дании Метте Фредериксен на планы Трампа купить Гренландию.
Метте Фредериксен 19 августа исключила возможность продажи Соединенным Штатам Гренландии и выразила надежду на то, что заявления Трампа — это шутка.
По мнению Дмитрий Новикова, власти США не обращают внимание на недовольство других стран по поводу своей внешней политики. Поэтому реакция Дании не повлияет на дальнейшие действия Трампа и его команды.
— Сама демонстрация желания реализовывать национальные интересы подобным способом понравится многим американским обывателям. Это скорее позитивно скажется на рейтинге Трампа в период избирательной кампании, — отметил Новиков в комментарии ФАН.
16 августа в СМИ появились сообщения о том, что Дональд Трамп изучает возможность покупки Гренландии у Дании. Американский лидер обратился к юрисконсульту Белого дома с просьбой подготовить правовую экспертизу проекта. Некоторые члены команды президента США назвали эту идею экономически целесообразной, сообщает Nation News.
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