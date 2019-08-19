Международное агентство повысило рейтинг кредитоспособности Москвы
Ведущие рейтинговые агентства Fitch Rating и АКРА оценили кредитный рейтинг Москвы.
Fitch Rating подняло Москву на одну ступень до уровня «ВВВ» со стабильным прогнозом. В агентстве сообщили, что российская столица в среднесрочной перспективе сохранит сильную кредитоспособность на самостоятельной основе. Среди факторов, влияющих на рейтинг, в агентстве выделяют устойчивость и гибкость долговых обязательств и достаточный уровень ликвидности.
В свою очередь рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом. Аналитики отметили высокий уровень развития экономики российского мегаполиса, хорошую бюджетную обеспеченность. При этом минимальная долговая нагрузка и профицит операционного баланса позволяют городу в полном объеме финансировать капитальные расходы за счет собственных средств.
— В городе активно формируется современная инновационная инфраструктура: технопарки, коворкинги, венчурные фонды, центры услуг для бизнеса и другие объекты. Создаются условия для стимулирования предпринимательской инициативы, разработки и внедрения в практику передовых производственных и социальных технологий, — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова. — Самодостаточность городского бюджета позволяет выполнять обязательства перед горожанами, направлять крупные инвестиции на дальнейшее развитие городского пространства.
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