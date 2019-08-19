Москвичам рекомендовали отказаться от личного транспорта из-за закрытия красной ветки метро
Жителям Москвы посоветовали отказаться от личного транспорта из-за закрытия красной ветки метро, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
В ведомстве отметили, что горожанам следует избегать поездок на машинах в районах, которые находятся вблизи с закрытыми станциями Сокольнической линии метро. Им предложили воспользоваться городским транспортом. Уточняется, что ограничения будут действовать в четырех округах столицы, среди которых съезды на МКАД, на Киевском шоссе и Ленинском проспекте, сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-служба Московского метрополитена сообщила о том, что с 18 по 24 августа приостановят движение поездов на участке Сокольнической линии от станции «Проспект Вернадского» до «Коммунарки». На время закрытия метро на этом участке запустили более 180 бесплатных компенсационных автобусных маршрутов КМ1 и КМ2.
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