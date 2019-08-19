Александр Шаганов: В «Торпедо» существует какая-то магия, внутренняя правда

Известный российский поэт-песенник, автор бесчисленного числа шлягеров и фанат московского «Торпедо» Александр Шаганов в день 95-летия любимого клуба пообещал корреспонденту «Вечерней Москвы» написать новую композицию в честь черно-белого футбольного братства.

— Александр, как давно вы болеете за «Торпедо»?

— Я родился в 1965 году, когда «Торпедо» стало чемпионом СССР. Мой папа — болельщик «Торпедо», я приходил маленьким на этот стадион. Представляю, как моего папу поздравляли в тот год с двойным праздником. У многих фанатов «Торпедо» семейная традиция болеть за родной клуб.

— В чем эстетика обожания «Торпедо»?

— Это эстетика черно-белых цветов городских окраин, хотя сейчас это не такие уж и окраины Москвы. Многое меняется в жизни, тем не менее болельщики «Торпедо» остаются носителями глубинной правды трудового человека.

— У «Торпедо» есть будущее или это движение — «ретро в твиде»?

— Торпедовцы всегда смотрят с надеждой в будущее. Сейчас команда на подъеме. Не за горами реконструкция нашего стадиона. Я видел проект французских архитекторов. Очень красиво. Лет через пять у «Торпедо» будет совершенно другая арена, и к столетию клуба можно помечтать о чемпионстве в Российской премьер-лиге.

— Вы говорите, что «Торпедо» на подъеме, но тон в ее игре задают ветераны — 36-летний Игорь Лебеденко, 32-летние Александр Рязанцев и Роман Шишкин.

— Эти ребята пришли в «Торпедо» с хорошей «футбольной мускулатурой», тертые калачи. Они создают стиль игры. Мне бы хотелось, чтобы за ними подтянулась молодежь. Чтобы мальчики стали новыми звездами клуба.

— «Торпедо» покинуло высший футбольный дивизион в 2006 году и до сих пор не может туда вернуться. Почему болельщики не отвернулись от команды?

— Любят не за что-то, а вопреки. В футбольном клубе «Торпедо» существует какая-то магия, внутренняя правда. Я встречаюсь с болельщиками других команд, и они говорят, что без «Торпедо» чемпионат страны неполный.

— Вас радует, что болельщики «Торпедо» во время матчей поют вашу песню «Атас»?

— Для меня самого это удивительно. Этой песне 30 лет, она старше многих сегодняшних фанатов. Мне, конечно, приятно, что мою песню распевают трибуны. Я думаю, что она уже народная.

— К столетию «Торпедо» обязуетесь написать новую песню в честь любимого клуба?

— В моей композиции о любимой команде есть слова: «Играй «Торпедо», за тобой Москва-река, цвет «Торпедо» — черно-белый на века». Если буду в строю, а команда продолжит радовать вдохновенной игрой, обязательно будет новая песня. Футболисты должны помнить, что каждый удачный матч — это хорошее настроение у миллионов людей.

— Вы не против, если по итогам нынешнего сезона «Торпедо» завоюет путевку в РПЛ?

— Нельзя торопить коней, давайте «Торпедо» окопается в ФНЛ, мы реконструируем стадион, а через год посмотрим. Когда-то из ничего мы создавали группы «Черный кофе», «Любэ». Это такой кайф, когда только ты знаешь, что проект вскоре прогремит на всю страну. Сейчас у «Торпедо» такой же счастливый период ожидания успеха. Руководство клуба ведет большую работу, в том числе благотворительную — с детскими домами, со школьниками, ветеранами. Еще больше возможностей популяризировать клуб у нас появится после возведения нового стадиона.

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