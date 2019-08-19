Какие из социальных услуг стали самыми востребованными у москвичей

Первое место в рейтинге самых популярных социальных услуг занимает госуслуга по изменению сведений, необходимых для получения мер социальной поддержки.

— По этому вопросу поступило более 29,5 тысячи обращений, — рассказали в пресс-службе центров госуслуг.

Всего же за три месяца москвичи обратились за социальными услугами в офисы «Мои документы» более 83 тысяч раз.

Сведения о горожанах, которые рассчитывают на соцподдержку, должны быть актуальными. Только так столичные власти смогут объективно оценить ситуацию и оперативно предоставить всем необходимую помощь.

— Именно поэтому так важно своевременно предоставлять информацию о себе, своей семье и вносить изменения в те данные, которые были переданы ранее, — подчеркнули в «Моих документах».

Второе место в рейтинге занимают обращения за подтверждением статуса малоимущей семьи с детьми. Сотрудники центров «Мои документы» обработали более 10,7 тысячи таких запросов.

— Если семья с детьми состоит на учете в органах социальной защиты населения как малоимущая, статус нужно подтверждать, — напомнили в пресс-службе центров госуслуг. — Для этого надо предоставить информацию о семье и ее доходах.

Подтвердив особый статус, семьи могут рассчитывать на поддержку со стороны города, включая различные льготы.

На третьем месте — более 8,7 тысячи обращений по поводу получения бесплатных санаторно-курортных путевок. Эта услуга доступна горожанам, получающим федеральные льготы. Среди них, например, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

— Чуть менее востребованной оказалась услуга «Предоставление бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативными правовыми актами Москвы», — назвали четвертую по популярности услугу в «Моих документах». — Ею воспользовались более 7,6 тысячи горожан.

В этом случае на бесплатные санаторно-курортные путевки от города могут рассчитывать труженики тыла, ветераны труда, почетные доноры и неработающие пенсионеры.

Нина (слева) и Ирина Бычковы во флагманском центре «Мои документы» на ВДНХ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

И, наконец, на пятом месте рейтинга — услуга, связанная с присвоением звания «Ветеран труда» и выдачей соответствующего удостоверения. Таких запросов сотрудники центров госуслуг получили 4,5 тысячи.

Напомним, теперь все соцуслуги — всего их 73 — можно получить в любом из 130 столичных офисов «Мои документы». Ранее за ними нужно было обращаться в территориальные отделы соцзащиты. Передача «Моим документам» полномочий по предоставлению этих услуг завершилась 1 июля.

— Изменения были введены для того, чтобы социальные услуги можно было оформлять в любом районе города без привязки к месту жительства, — пояснили в пресс-службе. — Многие из переданных в ведение центров «Мои документы» соцуслуг важны для пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, а также многодетных и малоимущих семей.

СПРАВКА

Центры госуслуг «Мои документы» работают без выходных с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг открыты с 10:00 до 22:00.

В «Моих документах» практически не бывает очередей. В среднем посетители ждут, когда их примут, три минуты.

Но если ожидание затянулось и превысило 15 минут, в качестве компенсации вам предложат чашечку кофе.

Подав заявление, горожане получают на руки выписку из электронного журнала регистрации с предполагаемой датой готовности документа.

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