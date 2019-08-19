«Со мной никто не судится»: Сергей Жигунов опроверг обвинения в мошенничестве

В Интернете появилась информация о том, что актер кино и телевидения, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов попал в неудобную ситуацию. Артисты, снимавшиеся в сериалах «Куба», «Моя прекрасная няня» и «Горюнов», обвинили его в неисполнении обязательств. Кроме того, оплаты работы требует компания «Синелекс», которая сотрудничала с Жигуновым.

Для того чтобы выяснить, насколько правдива представленная новостными агентствами информация, корреспондент газеты «Вечерняя Москва» обратился непосредственно к продюсеру и звезде сериала «Моя прекрасная няня» Сергею Жигунову. Известный актер был несколько раздражен.

— Со мною не судятся киноартисты сериалов, которые вы назвали. Ничего комментировать я в этом смысле не могу, у меня нет такой информации! — высказался он.

На уточняющий вопрос, действительно ли у актеров и техработников нет к нему претензий по зарплате, Жигунов заявил:

— Послушайте, артисты получают гонорары, зарплату получает персонал. Я не буду с вами это обсуждать! Со мной никто не судится, а артисты — тем более. До свидания!

Он повесил трубку.

После беседы с Сергеем Жигуновым корреспондент «ВМ» посетил официальный сайт Арбитражного суда города Москвы, где обнаружил, что на утро 29 августа назначено слушание дела, ответчиком в котором выступает ООО «Январь Продакшн». Согласно информации, полученной из открытых источников, учредителем этой организации является одно физическое лицо: Жигунов Сергей Викторович. ООО «Январь Продакшн» на сайте Арбитражного суда города Москвы именуется должником.

Корреспондент выяснил, что интересы обманутых кредиторов в суде будут представлять адвокаты компании LENA’S International Law Boutique, и обратился с просьбой разъяснить ситуацию к представителям истцов. Комментарий для читателей «Вечерней Москвы» дал руководитель объединения юристов Олег Ларин.

— Мы действительно ведем процесс со стороны кредиторов, как физических, так и юридических лиц. Среди них — сотрудники, которые были задействованы в съемках и изготовлении сериалов, организатором производства которых по факту является господин Жигунов. 29 августа состоится процесс в Арбитражном суде Москвы. Вы можете прийти и все услышать сами, заседание открытое.

Олег Ларин пригласил на заседание для того, чтобы информация была представлена общественности без каких-либо искажений.

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