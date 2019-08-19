Музей «Коломенское» рассмотрит предложение об отмене выходного в понедельник
Музей «Коломенское» рассмотрит предложение гостей об отмене традиционного выходного в понедельник, сообщает директор музея «Коломенское-Измайлово-Люблино» Всеволод Тимофеев. Об этом сообщает РИА Новости.
— Выходной в понедельник — устоявшаяся традиция, но все не вечно. Будем думать, может быть, как-то это поменять. Потому что не всем гостям столицы это удобно: приезжают на выходные, и понедельник оказывается последним днем, когда можно куда-то сходить, — объяснил Тимофеев.
Он отметил, что технологически это сложно осуществить. Тем не менее руководство музея рассмотрит эту идею. Помимо прочего, он рассказал о предстоящей выставке. Она откроется совместно с Эрмитажем в ноябре.
Посетители смогут увидеть игрушки, платья и рисунки детей последнего российского императора.
Ранее стало известно о предложении сделать Государственные музеи бесплатными для жителей России.
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