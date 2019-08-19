Бывшая солистка группы «Тату» разводится с мужем
Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина и ее муж, словенский музыкант Сашо Кузманович, подали на развод. Информацию подтвердил пиар-директор певицы Иван Кудрявцев.
— Лена действительно разводится, — сообщил он. — На днях состоится первое судебное заседание.
В окружении пары сказали, что решение о разводе в паре назревало давно. Лена и Сашо постепенно начали отдаляться друг от друга, они пытались сохранить брак, но не сумели. Тем не менее они будут поддерживать отношения ради сына. Сообщается, что Лена не будет препятствовать общению Сашо Кузманович с четырехлетним Сашей.
По словам самой артистки, двум творческим людям в принципе сложно состоять в браке. Катина призналась изданию Starhit, между ней и мужем случались не только личные, но и профессиональные конфликты.
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