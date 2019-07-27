«Не волнуйся, Лена!»: как прошел первый уличный концерт экс-солистки «Тату»

Уличные концерты для Арбата — дело привычное. Талантливые исполнители здесь всегда в почете. А вот звездные музыканты — редкость. Не у каждой звезды хватит смелости выйти сюда и предстать перед судом гуляющих по Арбату людей.

У экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной хватило храбрости. Хотя в ее взгляде поначалу читался страх — вдруг никто не придет на ее первый уличный концерт. Перед его началом она тихо сказала: «Это, конечно, афера». Место для выступления было выбрано неслучайно — прямо возле дома 1 по улице Арбат. Здесь уже выступали Борис Гребенщиков и другие известные музыканты. Площадка была огорожена специальными серыми кубами. Это место выделено правительством Москвы именно для того, чтобы здесь выступали такие артисты. Для удобства музыкантов площадка оборудована всепогодными безопасными розетками. Прямо за ней — остановка двухэтажного туристического автобуса.

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

— Я никогда не давала уличных концертов, но вот надо же когда-то начинать! — сказала певица, и вдруг пошел дождь. Лену заботливо укрыл своим зонтом ее концертный директор — Артем Майзлах. К началу концерта вокруг Лены собралось около ста человек, но с каждой минутой их становилось все больше. Это были как и фанаты, так и рядовые прохожие, ничего не знавшие о концерте Катиной.

— Не волнуйся, Лена! Пришли самые стойкие твои фанаты!— прокричала группа девушек.

И вот уже Лена собрала на свой первый уличный концерт около 500 человек. Кстати, выступление было посвящено выходу ее первого сольного альбома «Моно», но исполняла она и свои старые хиты, которые когда-то гремели на весь мир. Встречали певицу на ура — почти все песни поклонники знали наизусть.

После концерта Катина устроила автограф-сессию у стен ресторана «Прага» для всех желающих — она расписывалась на плакатах, альбомах и обложке газеты «Вечерняя Москва», где был помещен ее портрет.

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