Истребители Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Два швейцарских истребителя приблизились к самолету специального летного отряда (СЛО) «Россия», направляющегося из Москвы во французский Марсель.
На борту судна находились российские журналисты, а также некоторые члены делегации, которые сопроводят президента России Владимира Путина во время его визита для переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Самолеты прекратили сопровождение после того, как российский лайнер покинул воздушное пространство Швейцарии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал произошедшее знаком гостеприимства.
Подобная ситуация произошла в 2016 году. Тогда швейцарские истребители сопроводили борт с членами делегации и журналистами, направлявшийся на саммит АТЭС (встреча государств — членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества — прим. «ВМ») в Перу, сообщает Интерфакс.
Напомним: ожидается, что в ходе рабочего визита лидеры России и Франции обсудят двустороннее сотрудничество, перспективы продолжения работы в «нормандском формате» и другие темы.
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