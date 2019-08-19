Сергей Собянин сообщил, что улица Школьная станет пешеходной
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что улица Школьная, расположенная в Таганском районе столицы, станет пешеходной.
В данный момент рабочие занимаются благоустройством территории. Сергей Собянин отметил, что «на улице должна быть жизнь». На первых этажах зданий могут появиться кафе и рестораны.
— Сделаем улицу, и, я уверен, она заживет. Свой Арбат будет, нисколько не хуже, — цитирует градоначальника агентство городских новостей «Москва».
Мэр Москвы напомнил, что комплексное благоустройство проходит и на других улицах Таганского района.
Улица Школьная длиной около 800 метров соединяет улицу Добровольческую и Рогожский Вал. В 1980-х годах уже были планы превратить улицу во второй Старый Арбат, однако проект так и не был завершен.
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