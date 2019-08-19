Московские врачи спасли упавшего с высоты ребенка
Московские врачи Детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли 11-летнего ребенка, получившего тяжелые травмы при падении с высоты более 20 метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Девочка сорвалась с шестого этажа жилого дома. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у девочки множественные переломы, ушибы внутренних органов и головного мозга.
В результате оперативных мероприятий медицинским специалистам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Ребенка перевели из реанимации в стационарное отделение, где и продолжилось лечение. Юной пациентке удалось избежать тяжелых осложнений, передает агентство городских новостей «Москва».
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