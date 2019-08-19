Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при жесткой посадке А321 женщины
В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области сообщили о состоянии женщины, которая была госпитализирована после жесткой посадки самолета А321 на территории региона. По словам врачей, ее могут выписать из больницы 20 августа.
Представители ведомства рассказали, что в настоящее время женщина чувствует себя хорошо.
— Врачи проведут дополнительное обследование и, если все хорошо, то 20 августа, скорее всего, уже выпишут, — передает сообщение регионального Минздрава агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что 15 августа пассажирский самолет Airbus А321, выполнявший рейс Жуковский — Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузное поле около деревни Рыбаки.
В результате ЧП пострадали 76 человек. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров. В авиакомпании пояснили, что причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели лайнера.
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