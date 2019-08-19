Специалист объяснил, почему Сара Нетаньяху выбросила кусок каравая

Впервые за 20 лет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Украину с деловым визитом. Уже в первые минуты после прибытия в аэропорт случился казус: во время традиционного приветствия с караваем жена политика Сара вместо того, чтобы съесть кусочек, бросила его на землю. «Вечерняя Москва» узнала, корректно ли поступила высокопоставленная дама и какие за этим могут последовать события.

По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрея Суздальцева, украинская общественность заметит, что произошло, но политическая элита, в свою очередь, никак реагировать не станет.

— Произошедшее объясняется тем, что нынешняя власть Украины — наследник бандеровского движения. Этот визит сам по себе очень странный. По сути, он равносилен тому, что премьер-министр Израиля приехал бы, например, в Берлин в 1941 году. В самый рассвет холокоста. Этот визит имеет более политический контекст, Нетаньяху прибыл на Украину в качестве союзника США. А жена премьера, не являясь политическим деятелем, показала, что в Израиле ничего не забыли. Особенно те события, которые происходили на Украине в 40–60-е годы прошлого века, — заключил Суздальцев.

Объяснить действия супруги премьер-министра Израиля эксперт по этикету и деловой этике Альбина Холгова не смогла. Зато рассказала, как ей следовало себя вести.

— Предположим, за столом подали рыбу, а у человека на нее аллергия. Никоим образом не стоит этого демонстрировать. То, что можно кушать, едим, а к рыбе не притрагиваемся. Если же непереносимости организмом предоставленного блюда нет, нужно употребить совсем немного. Тогда никто не будет и не должен спрашивать, почему вы не едите. Только человек, не знающий этикета, поинтересуется этим. В данном случае было бы вежливее отломить от каравая кусочек и попробовать его. Или же оставить в руке, а после убрать в карман или куда-то еще. Если женщина случайно уронила хлеб, а это действительно важно, то такая ситуация не стоит никакого внимания. А вот если бросила, то это странно, нельзя не заметить такого поведения. Тем более что речь идет о традиционном приветствии.

Отметим, что 19 августа состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с Биньямином Нетаньяху.

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