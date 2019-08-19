Рост российского ВВП ускорился в июле до 1,7 процента
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России резко ускорился в июле до 1,7 процента в годовом выражении. Об этом сообщается в обзоре Министерства экономического развития РФ (Минэкономразвития).
В ведомстве отметили, что статистика за июль демонстрирует восстановление темпов роста ВВП после слабой динамики в первой половине года.
— По итогам семи месяцев текущего года темп роста ВВП оценивается на уровне 0,9 процента год к году, — сообщается в документе.
Также была улучшена оценка роста ВВП РФ в июне — до 0,8 процента в годовом выражении по сравнению с прежним показателем в 0,7 процента. Кроме того, в мае оценка поднялась до 0,2 процента с прежних 0,1 процента.
По данным Росстата, рост ВВП во втором квартале текущего года предварительно ускорился до 0,9 процента в годовом выражении.
Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2019 года ВВП РФ вырастет еще на 1,3 процента, пишет РИА Новости.
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