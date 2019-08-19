Владимир Познер заявил, что не боится смерти
Журналист и телеведущий Владимир Познер сказал, что не боится смерти, потому что понимает ее неизбежность. Об этом он заявил, отвечая на вопрос читателя.
Поклонник творчества журналиста рассказал, что каждый день он живет в страхе приближения смерти. Он обратился к Владимиру Познеру за советом, спросив, как ему удается бороться с таким страхом.
Телеведущий в своей публикации уточнил, что не борется с подобными чувствами, потому что страх смерти его не беспокоит.
— Просто понимаю, что она неизбежна, но хотелось бы умереть без мук, — приводится его ответ на портале «Познер Online».
Журналист добавил, что многие мировые религии эксплуатируют этот страх. На нем, в частности, держится христианство, обещающее людям бессмертие. Познер назвал религию поиском выхода из «безвыходного положения» и посоветовал читателю принять то, что человек смертен.
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