«Ночь кино» откроется фильмом Александра Золотухина «Мальчик русский»
«Ночь кино» откроет дебютная лента Александра Золотухина «Мальчик русский». Акция пройдет 24 августа в киноцентре «Октябрь».
«Ночь кино» состоится в четвертый раз. Организаторы отметили, что она даст возможность всем, кто является поклонником киноискусства, попасть на встречу с известными актерами и режиссерами, послушать лекции и принять участие в мастер-классах.
Список фильмов для «Ночи кино» сформировали после проведения всероссийского зрительского голосования. В него вошли военная драма «Балканский рубеж» Андрея Волгина, комедии «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.
Также ко Дню кино организаторы подготовили уникальную программу, включающую ленты, которые победили на фестивале в Каннах и на «Кинотавре», а также известные сериалы, классические советские фильмы и многое другое.
Организаторами мероприятия выступили министерство культуры России, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.рф», говорится на официальном сайте Союза отечественных кинематографистов.
Читайте также: Объявлен шорт-лист Московского питчинга дебютантов