Прокуратура закрыла уголовное дело о покупке незарегистрированного в России лекарства
Транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела о покупке через интернет лекарств для больного ребенка. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
По его словам, в ходе проверки не было обнаружено доказательств, подтверждающих вину подозреваемой. Материалы направлены на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню, сообщает ТАСС.
Напомним, что в июне 2019 года в столице на почте задержали женщину, являющуюся мамой пациента детского хосписа. У нее обнаружили и изъяли заказанный за границей «Фризиум». В результате у женщины отобрали лекарственный препарат.
Общественность и правозащитники назвали данную ситуацию абсурдной и бесчеловечной.
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