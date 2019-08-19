Мама Давида Хиникадзе рассказала, как мальчик попал на озвучку «Короля Льва»
Мама участника шоу «Голос. Дети» Давида Хиникадзе Ната рассазала, как мальчик попал на озвучку фильма «Король Лев».
По ее словам, после проекта поступил звонок из русского офиса «Дисней». Мальчика пригласили на кастинг, а позднее предложили озвучить героя мультфильма — львенка Симбу. Каждый день на протяжении нескольких часов Давид Хиникадзе находился в студии на Цветном бульваре.
Мама не могла присутствовать на месте. Она лишь привозила сына, а потом забирала. Давиду не разрешали забирать домой сценарий и текст роли, поэтому он не мог заранее репетировать.
— Режиссер сказал, что он быстро освоился и стал хорошо делать то, что было нужно, — сообщила Ната корреспонденту «Вечерней Москвы».
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