Озвучивший Симбу мальчик потратит гонорар на подарок матери
11-летний Давид Хиникадзе, ставший российским голосом Симбы в фильме «Король Лев», рассказал, как планирует потратить заработанные деньги. Мальчик хочет купить подарок маме, которая во всем его поддерживала.
Давид поделился, что, получив приглашение на кастинг в «Дисней», он поехал на прослушивание вместе с матерью.
— Она ждала за дверями и волновалась. Сначала исполнял песни, потом зачитывал фразы... Где-то через неделю сообщили: утвержден, — поделился юный артист.
Давиду Хиникадзе долго не сообщали, кого он будет озвучивать. Он добился похвал от режиссера, отметившего, как быстро дублер вошел в роль Симбы. Сам мальчик заявил, что очень похож на героя фильма, поскольку считает себя таким же целеустремленным, смелым и веселым.
Кстати, «Король Лев» — не первый фильм, в котором Давид озвучивал роль. В 2017 году голосом мальчика говорила чашка Чип из «Красавицы и Чудовища».
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