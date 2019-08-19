Давид Хиникадзе: Хочу быть храбрым и добрым, как Симба

Новостные агентства сообщили, что в новом фильме студии «Дисней» «Король лев» одного из героев, львенка Симбу, озвучил мальчик из России. Давиду Хиникадзе 11 лет. Это не дебют, ранее он озвучивал говорящую чашку по имени Чип в мультфильме «Красавица и Чудовище».

Корреспондент «Вечерней Москвы» позвонил маме мальчика, Нате, и попросил рассказать о сыне. Сейчас они на отдыхе в Грузии. Ната была приятно удивлена, поблагодарила редакцию газеты за теплые слова и рассказала следующее:

— Мы с Давидом много работаем над его данными. В театре-студии «Непоседы» занимаемся восемь лет, с 2011 года. Там Давид осваивает вокал, хореографию, сольфеджио, сценическую речь. Он много трудится. Давид участвовал в пятом сезоне шоу «Голос. Дети», выступил там хорошо, вышел в полуфинал. Он не расстроился, что не занял первое место. Давид радовался за Олесю Машейко, которая прошла дальше.

Ната рассказала, что после шоу «Голос. Дети», им позвонили из русского офиса «Дисней» и пригласили на кастинг, а чуть позже предложили озвучить героя мультфильма — львенка Симбу. Затем для них согласовали даты и время. Каждый день от одного до трех часов мальчик находился в студии на Цветном бульваре. Ната привозила ребенка, потом забирала. Она не могла присутствовать на месте. Сценарий, текст роли на дом Давиду не давали, поэтому у себя он не репетировал. Режиссер сказал, что он быстро освоился и стал хорошо делать то, что было нужно.

— Это все произошло в июне. Были каникулы, все разъехались, и никто не знал из его друзей и наших знакомых, что ему дали озвучивать роль. А когда мультфильм вышел, все стали узнавать голос, звонить и поздравлять. Все радуются за нас, — сказала мама Давида.

Ната добавила, что по профессии она врач, но сейчас «работает» мамой. Пока юный труженик ничего не купил на свою зарплату, ни маме, ни себе. Они после «озвучки» сразу уехали, Ната надеется, что деньги уже поступили на счет ребенка.

— Что он задумал мне купить, Давил не говорит. Спасибо за разговор. Нам очень приятно. Всем читателям «Вечерней Москвы» желаю здоровья, добра и счастья.

Несколько слов для «ВМ» сказал и сам юный актер:

— Спасибо, что поздравляете! Мне очень приятно! Работать было не сложно, а, скорее, интересно. Мне показали мультфильм, львенка, и сказали, что я должен дать ему голос. Я постарался представить, что я – действительно Симба. Мне хочется думать, что мы, правда, похожи. Хочу быть храбрым и добрым, как он. Он озорной и помогает другим. Я хочу пожелать читателям газеты удачи, чтобы они не болели и были счастливы!

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