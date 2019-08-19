Рост зарплат москвичей и наплыв туристов привели к увеличению посещаемости торговых комплексов

Поток посетителей столичных торговых центров в первые шесть месяцев текущего года вырос на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Об этом сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, с чем связана эта тенденция и на что чаще всего тратят деньги жители крупнейшего мегаполиса страны.

Увеличение доходов населения, несколько крупных федеральных и международных праздников, а также подготовка к сезону отпусков — традиционно главные стимуляторы спроса населения на товары и услуги.

— Кроме того, в первом полугодии сказывается выплата на многих предприятиях бонусов и поощрений по итогам предыдущего года, — рассказал «ВМ» эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев. — Это тоже оказывает существенное влияние на закупки. Влияние оказывает не только непосредственный уровень доходов отдельно взятого потребителя, но и определенная стабилизация финансового положения москвичей в общей массе.

Особых причин для экономических тревог за прошедшие месяцы у граждан не было, люди с достаточной уверенностью смотрели в будущее. Население столицы расслабилось со своими тратами и наслаждается возможностью приобретать определенные блага.

Однако эксперты выделяют и менее очевидные факторы, также оказавшие прямое влияние на посещаемость торговых центров.

— Не нужно списывать со счетов и неблагоприятные погодные условия, — считает главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» Валерий Миронов. — Горожане предпочитают где-то прятаться от дождя, от холода, а чтобы не отменять встречи, идут в торговые центры. Кроме того, прошлым летом состоялся чемпионат мира по футболу, благодаря которому Москва выстроила имидж туристического центра как внутри страны, так и за ее пределами. Иностранцев стало больше, а они охотно посещают торговые центры и тратят деньги.

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По словам специалистов, во втором полугодии число покупок горожан и востребованность торговых центров среди населения как минимум не снизится.

— Прогнозировать осенние тенденции в разы сложнее, — говорит Михаил Беляев. — В первую очередь влияние окажут подготовка детей к школе и предновогодние траты на подарки, праздничный стол и развлечения в канун главной зимней ночи. Плюс в первом полугодии товары обычно дорожают, а осенью такого ценообразующего фактора нет. Пока рано говорить о росте показателей, но предпосылок к их спаду не наблюдается.

Любопытно, что, по данным международной консалтинговой компании Knight Frank, девелоперы начали проявлять повышенный интерес к строительству торговых центров малого формата площадью от трех до двадцати тысяч квадратных метров. Так, в прошлом году в Москве было открыто десять небольших ТЦ, в этом введено в эксплуатацию уже три. Причем это тот случай, когда предложение вполне оправдано поступающим спросом. По словам аналитиков компании, москвичи все чаще предпочитают совершать покупки в небольших торговых объектах шаговой доступности, отказываясь от поездок в крупные магазины на окраине города и экономя тем самым время и даже средства.

— Не стоит забывать и о том, что на нас до сих пор со всех сторон влияет реклама, — утверждает психолог, специалист по зависимостям Ирина Володина. — Люди попросту хотят покупать вещи, смотреть новые фильмы, проводить свой досуг в игровых зонах. Век потребления все еще не закончен. А москвичи со своим высоким уровнем дохода прекрасно могут позволить себе досуг в торговых центрах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Тихонов, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы:

— Рост посещаемости торговых центров является результатом увеличения доходов населения Москвы. В январе — мае 2019 года номинальная начисленная заработная плата в столице выросла на восемь процентов, опередив почти в два раза показатель инфляции. Это позволило москвичам тратить на покупки гораздо больше: оборот розничной торговли в столице в январе — июне 2019 года вырос в номинальном выражении на 6,5 процента — до 2,4 триллиона рублей.

СПРАВКА

Комитетом государственного строительного надзора выдано разрешение на строительство подземного многофункционального торгового комплекса на Павелецкой площади. Из документа Мосгосстройнадзора следует, что разрешение действует до августа 2021 года. На пяти подземных этажах разместятся торговые галереи с магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, фуд-корты. Площадь ТЦ составит более 70 тысяч квадратных метров.

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