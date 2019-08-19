Прокуратура возбудила новые дела против дочери экс-президента Узбекистана
Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что дела возбудили по фактам хищения госсредств и заключения сделок, противоречащим интересам страны. Кроме того, она подозревается в вымогательстве чужого имущества в особо крупных размерах.
— Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной компании, а также заявлений граждан, — добавили в пресс-службе.
Ранее Гульнара Каримова уже обвинялась в причастности к вымогательствам и хищениям. В 2017 году ей предъявили обвинение в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении правил торговли, подделке документов и легализации доходов, полученных незаконным путем. Тогда дочь экс-президента приговорили к десяти годам лишения свободы. Позже суд смягчил приговор, ограничив свободу на пять лет и разрешив отбывать наказание дома.
В 2019 году Каримову перевели в колонию за нарушение условий отбывания наказания.
Читайте также: Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили новые обвинения